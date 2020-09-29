«Кисонька, но хищная»: Наталья Бочкарева раззадорила фанатов снимком в купальнике

40-летняя Наталья Бочкарева не отказывает себе в удовольствии лишний раз подразнить поклонников своей фигурой. Актриса опубликовала в своем микроблоге фотографию из бассейна, радостно рассказав аудитории, что вернулась в свой фитнес клуб. Звезда подчеркнула, что по-новому взглянула на плавание, и в доказательство этому решила позировать возле бассейна сразу после водных процедур.

Для тренировки знаменитость выбрала закрытый купальник, однако за счет «хищного» принта наряда образ артистки получился по-настоящему соблазнительным. Яркий леопард подчеркнул пышный бюст Бочкаревой. Актриса эротично выгнулась для фотографий, не оставив шанса подписчикам не обратить внимание на упругие бедра. К слову, Бочкарева воспитывает двоих детей. Артистке удалось родить несмотря на диагноз бесплодие, поставленный врачами. Звезда решилась сфотографироваться для Instagram абсолютно мокрой, чем привела в восторг фанатов:

«Шикарный купальник и фигура», «Секси», «Наталья вы красотка!»,«Просто вау», «Бочкарева вообще топ», «Дикая кошка», «Ух, женщина мечты», «Богиня, «Кисонька, но хищная», «Фигурка просто пушка у Вас», — выразили восхищение поклонники Натальи.

Всем не угодишь: некоторым подписчикам снимок показался недостаточно пикантным.

«Почему купальник сплошной?», — возмутились в комментариях.

Артистка прославилась благодаря роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе». Прошлой осенью Бочкарева оказалась в центре скандала: знаменитость была задержана за хранение наркотиков. В ходе следствия полностью признала вину и раскаялась, а также перевела деньги в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.