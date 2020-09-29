Онлайн-общение: Меган Маркл выступит на саммите влиятельных женщин

Меган Маркл и принц Гарри решили участвовать в реалити-шоу. Накануне стало известно, что герцоги Сассекские на протяжении трех месяцев будут жить под прицелом видеокамер в их собственном доме. Но этой не единственный проект, в котором появится Меган в ближайшее время. Так, герцогиня примет участие в виртуальном саммите самых влиятельных женщин.

Как сообщает Daily Mail, Маркл будет рассуждать о том, как опыт онлайн-общения влияет на сообщество вне Сети. Для выступления на саммите ей отведено 15 минут. К слову, участие в конференции стоит 13 тысяч долларов. Саммит будет проходить в течение трех дней, а участие в нем примут женщины, которые добились выдающихся результатов в бизнесе, политике, образовании.

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На днях Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились в эфире американского телевидения. Ролик был снят во дворе их нового дома. Герцоги говорили о предстоящих выборах президента США, а также поблагодарили медработников, которые борются с коронавирусом.