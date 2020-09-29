Арзамасова в костюме небесного цвета устроила морской променад с мамой

Лиза Арзамасова прославилась, когда снялась в ситкоме «Папины дочки». Она продолжила развиваться в качестве актрисы и стала играть в театре. В этом году ей исполнилось 25 лет. Ранее о личной жизни девушки мало что было известно, а минувшим летом ее заметили в компании Ильи Авербуха. Они вели себя как влюбленная пара в ресторане. Спустя несколько месяцев актриса перестала скрывать отношения с фигуристом, который старше ее на 21 год.

Недавно пара впервые вместе вышла в свет. Они пришли под руку на передачу «Вечерний Ургант». Авербух признался, что счастлив. Влюбленные постепенно узнают друг друга. Они проводят время на даче, где Лиза общается с сыном олимпийского чемпиона — Мартином. По всей видимости, она смогла найти подход к ребенку избранника. А теперь девушка наслаждается последними теплыми днями со своей мамой Юлией Арзамасовой в Краснодарском крае на Черном море.

В соцсети возлюбленная Авербуха поделилась красочными фото, на которых позирует на побережье. Она была облачена в шорты и джемпер небесного цвета. Костюм подчеркнул ее стройную фигуру. Как оказалось, снимки сделала будущая теща фигуриста.

«Моя мама родилась у моря, а я в самом центре Садового кольца, где всегда суетно, людно, событийно. Видимо, генетика — сильная штука. Я люблю Москву и ее темпы, но, оказавшись на берегу моря, прогулявшись по берегу, вдруг чувствую, что и здесь я — дома… Нет, у меня не было времени понежиться на пляже и искупаться, просто в день отъезда позволили себе с мамой этот морской променад», — написала актриса.

Как оказалось, Арзамасова приехала в лагерь «Орленок», недалеко от Туапсе, чтобы сняться в новом проекте. Она запечатлела и свою маму, которая общалась с кем-то из съемочной группы за столиком.