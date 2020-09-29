Пацан на стиле: Лазарев запечатлел шестилетнего сына в джинсах скинни и куртке из денима

Сергей Лазарев привык скрывать личную жизнь. В свое время певец встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело так и не дошло. В итоге телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила дочку Марию. Лазарев в свою очередь также обзавелся отпрысками. В 2014 году у него родился сын Никита, но об этом стало известно общественности, спустя почти четыре года. А в 2018 году у него родилась дочка Анна. Этот факт он тоже сначала скрывал.

Своего старшего наследника Сережа берет с собой на съемки, светские рауты и банкеты. Малыш уже проявляет интерес к футболку и другим видам спорта. А вот дочку, так как она еще маленькая, артист оберегает от излишнего внимания. Минувшим летом певец вывозил детей отдохнуть на природу. Вместе с друзьями он провел время на вилле с бассейном, где Никита много плавал и веселился. Тем более, что компанию ему составляли сверстники.

Теперь мальчик сопровождает папу во время поездок по работе. Так на днях Лазарев был на очередных съемках. В момент, когда его коллектив репетировал, происходящее решил снять на свой планшет сын артиста. Он был облачен в черные джинсы скинни и куртку из денима в тон. Поверх также был повязан широкий шарф. Мальчик выглядел очень стильно. «Юный оператор», — назвал его Сергей.

А вот малышки Ани рядом видно не было. Напомним, что певец сделал татуировки в честь своих детей. У него красуются буквы «N» и «А» на теле. Ранее он не говорил ничего о родительницах наследников, но потом подтвердил слухи, что детей ему выносила суррогатная мама.