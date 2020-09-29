«Отдыхали от домашки»: младшая дочь Брежневой продемонстрировала природную гибкость

38-летняя экс-солистка «золотого состава» группы «ВИА Гра» Вера Брежнева – дважды мама. От отношений с Виталием Войченко у нее родилась дочь Соня, которая живет в Америке и посвятила себя кинематографу. Также у поп-дивы подрастает наследница от второго брака с Михаилом Киперманом. Со старшей дочерью Брежнева общается на расстоянии, а вот десятилетняя Сара растет под пристальным вниманием звездной мамы.

Накануне Брежнева похвасталась досугом, проведенным с младшей наследницей. Певица выложила у себя в Stories микроблога, как девочка исполняет стойку на руках, демонстрируя при этом свою природную гибкость — она завела ноги к затылку и вытянула в струнку носочки.

«Отдыхали от домашки», — подписала снимок Брежнева.

Сама Сара не любит хвастаться своими достижениями. У девочки есть личный аккаунт в Instagram, но в нем она редко показывает закулисье семьи.

Напомним, что в 2015 году Вера Брежнева вышла замуж за музыкального продюсера и композитора Константина Меладзе. Совместных детей у пары пока нет.