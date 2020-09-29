«Словно Жанночка к нам вернулась»: Наталью Фриске в бикини у бассейна сравнили с сестрой

Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, в Instagram поделилась красивым кадром у бассейна. Девушка находилась в тот момент на отдыхе в Шри-Ланке. Она расположилась у воды в черном бикини. Надо отметить, что Наталья и в самом деле очень похожа за знаменитую родственницу.

«Лечите душу ощущениями», — привела она цитату писателя Оскара Уайльда. Ниже Наталья Фриске добавила: «Быстрее бы открыли границы. Так хочется к океану».

«Словно Жанночка к нам вернулась», «Сходство с Жанной просто поразительное», «Очень шикарная и красивая девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что в свое время Наталья Фриске недолгое время выступала в группе «Блестящие». Продюсеры как раз брали ее на замену сестры, чтобы фанаты более спокойно пережили уход звезды из музыкальной команды. Правда, стоит заметить, что Наталья избрала другой путь и из группы вскоре тоже ушла.