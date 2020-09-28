«Ну очень смело»: Настя Каменских в белом платье-балахоне обнажила загорелые ноги

Настя Каменских не скрывает, что ее роман с Потапом длится давно. Однако они молчали о своих отношениях, ведь ее коллега был женат. От первого брака у него подрастает сын. Ради него Потап не хотел торопиться и раскрывать подробности личной жизни, оберегая мальчика. В 2017 году пара тайно поженилась в Лас-Вегасе, а спустя два года, они устроили пышную свадьбу в Киеве. С тех пор супруги неразлучны.

Недавно Настя вновь оказалась на море. Она отдыхает в теплых краях с возлюбленным. Примечательно, что муж не запрещает ей публиковать пикантных фото. На днях певица взбудоражила Сеть, представ в мокром купальнике. Теперь девушка похвасталась нежным образом. Она надела белоснежное платье-балахон. Наряд подчеркнул ее загар и позволил обнажить стройные ноги и упругие бедра. Артистка принимала чувственные позы, позируя на лестнице.

Позже Каменских уже читала книгу на софе. Девушка задрала ноги выше головы, показав все красоты фигуры. Она задорно улыбалась. Певица намекнула, что ее день проходит однообразно. Она плавает, отдыхает, улыбается и так день за днем.

«Солнечная девчонка», «Ты просто нереально позитивная и милая», «Какие ножки», «Ну очень смело», «Ах, эти бедра», «Как всегда прекрасна», «Очень крутая», «Белый к лицу», «Круто выглядишь», «И куда Потап смотрит», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что балахоны вновь полюбились модницам. В них ходит Анна Нетребко, Наталья Водянова и другие звезды.