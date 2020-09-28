Вечер на кухне: Лиза и Гарри Галкины впервые приготовили пиццу вместе с отцом

Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что очень любят своих детей Лизу и Гарри. Двойняшкам недавно исполнилось по семь лет. Теперь они ходят в школу. Это первое сентября стало для них первым учебным днем, а проводили их на занятия родители. Теперь жизнь Примадонны и ее мужа изменилась. Им приходится рано вставать, чтобы накормить малышей завтраком и собрать в школу. При этом выходные они по-прежнему проводят вместе.

Галкин продолжает помогать Лизе учить французский язык. Но очередной вечер они провели на своей кухне. Двойняшки облачились в одинаковые белые футболки и фартуки. Максим объявил, что они решили впервые приготовить пиццу. В качестве главного ингредиента юморист выбрал ветчину. «Что положим на нашу пиццу?» — спросил он. «Я хочу горох», — заявил Гарри. «Потом ветчину», — добавил он. Однако один кусочек исчез. Галкин стал его искать.

«Вот тут! Вкусно», — отметила Лиза, показывая на свой животик. Потом они посыпали свое творение сыром и запекли в духовке. «Вкуснятина», — восхитились малыши.