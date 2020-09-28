Будни звезд: Пелагея в приталенном платье и косухе оверсайз увиделась с Гагариной

Певица недавно побывала в Димитровграде, где приняла участие в концерте в честь юбилея «Росатома».

Пелагея в этом году пережила расставание с мужем Иваном Телегиным. Певица подала на развод с хоккеистом. При этом она старается не унывать. Девушка большую часть времени проводит со своей трехлетней дочкой Таисией. Также после карантина она постепенно вернулась к прежней жизни и возобновила концерты. Минувшим летом артистка побывала в Крыму на съемках КВН «Высшая лига».

Отметим, что в Москве недавно снова стали ужесточаться меры по борьбе с коронавирусом. Пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Также начали отменять массовые мероприятия. Некоторые концерты Пелагеи так же оказались под угрозой срыва. К примеру, 25 сентября не состоялось ее выступление в Ялте. Зато ранее она смогла порадовать поклонников своим вокалом в Димитровграде. Там артистка выступила на стадионе «Строитель» в честь юбилея «Росатома».

В соцсети появилось видео, на котором показаны рабочие будни звезды. Сначала Пелагея в платье в пол с пышными рукавами и акцентом на талии идет по коридору. На плечи она набросила косуху оверсайз. За кулисами певица-народница встретила Полину Гагарину, с которой с удовольствием пообщалась.

После этого артистка переоделась в синий сарафан с кружевом. На ее голове красовалась диадема. Она отправилась на сцену, а по пути поздоровалась с певицей Валерией и Димой Биланом. «Ходят слухи, что она из 18 века», — пошутил Дима, указывая на коллегу. Пелагее понравился его юмор. Пока девушка ждала своего выступления, она устроила танцы на глазах Олега Газманова.

Поклонники восхитились неиссякаемой энергией Пелагеи и одарили ее комплиментами:

«Глаз не оторвать и душа радуется за Полю!», «Такой заряд энергии и позитива», «Роскошная, красивая, талантливая», «Ой, ну какая же классная», «Очень крутая», — прокомментировали пост подписчики.