«Наследник Севера!»: исполнительница роли Сансы Старк опубликовала фото с беременным животом

Актриса Софи Тернер родила еще летом, но лишь спустя два месяца решила показать, как ожидала ребенка.

В июле 2020 года британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», родила девочку Уиллу. Для 24-летней артистки это первый ребенок. Девушка забеременела в счастливом браке с музыкантом Джо Джонасом.

Однако, несмотря на радостное событие, звезда сериала особо не афишировала его. Даже не выложила в Instagram ни одного фото с округлившимся животом. Но все меняется, и когда самое сложное оказалось позади, Софи все-таки решилась показать поклонникам свою беременность. 27 сентября она опубликовала сразу три с последнего триместра.

На снимках Тернер запечатлена в купальнике и в халате, отдыхающая у бассейна в неком отеле. На эти фото отреагировали смайликами Наоми Кэмпбелл, Хлои Кардашян, Эшли Грэм и другие знаменитости.

А вот рядовые подписчики Софи начали шутить по поводу «Игры престолов», пытаясь разобраться, какую фамилию будет носить дочь королевы Севера. «Сноу или Старк?», «Сюжетный твист — это ребенок Рамси Болтона», «Ребенок Старков», «Наследник Севера!» — такие комментарии оставляют фанаты сериала под снимками беременной актрисы. Некоторые требуют выложить фото родившейся Уиллы. Но, судя по неспешным действиям Тернер, придется подождать еще минимум месяц.