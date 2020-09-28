В наряде Евы: Гвинет Пэлтроу обнажилась в день рождения

Голливудской актрисе Гвинет Пэлтроу исполнилось 48 лет. По этому случаю она опубликовала в своем инстаграме откровенное фото из своего сада. На нем звезда картины «Влюбленный Шекспир» полностью обнажена. Актриса показала шикарную фигуру в грациозной позе.

«Ничего такого, просто мой костюм на день рождения», — подписала снимок Пэлтроу, в котором также упомянула масло для тела своего собственного бренда.

Подписчики актрисы буквально засыпали ее комментариями.

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«Как будто 20 лет! Замечательно выглядите! Это сногсшибательно!» — писали пользователи Сети, среди которых появилась и дочь актрисы. 16-летняя Эппл отметила, что «мама сделала всех».

Продажей продукции собственного брэнда Пэлтроу занимается уже несколько лет. Ассортимент товаров впечатляет. Помимо некоторых косметических вещей, в каталоге можно найти, например, камни шамана. А недавно актриса и вовсе выпустила ароматизированную свечу с ароматом собственной вагины. Несмотря на высокую цену — 70 долларов — партию быстро раскупили.