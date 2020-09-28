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Джинсы Меган Маркл: герцогиня задала тренд еще три года назад

Поклонники актрисы продолжают скупать джинсы марки Mother.

Джинсы Меган Маркл: герцогиня задала тренд еще три года назад
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Еще три года назад Меган Маркл появилась на публике в светло-голубых укороченных джинсах. На трибуне стадиона, где проходили Invictus Games, она, сама того не предполагая, задала тренд. Джинсы актрисы стали мегапопулярными, а продажи бренда выросли в несколько раз.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Теперь, как сообщает Etoline.com, марка Mother выпустила в продажу осеннюю коллекцию вещей, где есть те самые джинсы-скинни, да еще и предложила скидку в 50 процентов. Сейчас они стоят всего 160 долларов (12,5 тысячи рублей).

В конце августа Меган Маркл давала свое первое интервью после пандемии. Для беседы с журналистом во дворе своего дома герцогиня Сассекская выбрала белую майку и полосатые брюки. Эксперты узнали стоимость ее наряда, которая составляла несколько сотен долларов.

 

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