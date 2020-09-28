«Как в Диснейленде!»: Орбакайте в платье-рубашке длины миди освоила «чудо-лифт» в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте в настоящий момент обосновалась в Нью-Йорке, именно в этом городе ее дочь Клава пошла в школу, а лето звездная семья провела в Майами. И на теплом побережье, и в мегаполисе у дочери Аллы Пугачевой и ее мужа Михаила Земцова есть недвижимость.

Отметим, что певица поменяла свое место жительства именно ради супруга, который уже давно живет в Америке и имеет здесь бизнес. Тем не менее артистка не перестает удивляться местной архитектуре. В последнее время она плотно взялась за исследование небоскребов, бесстрашно поднимаясь на самые высокие экземпляры и делая селфи с высоты, от которой просто дух захватывает.

А еще Орбакайте с детской непосредственностью восхищается инновациями, которые замечает в Нью-Йорке. В одной из высоток она заметила «чудо-лифт», который давал полное ощущение полета над городом.