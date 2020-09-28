Связи имеют значение: подруга Брэда Питта вышла на подиум Недели моды в Милане

Подруга Брэда Питта — Николь Потуральски — редко появляется на подиумах. Но сейчас она стала весьма популярной. Немецкая модель приняла участие в Неделе моды в Милане. Она появилась на подиуме в показе коллекции Hugo Boss. Снимками с показа Николь поделилась в своем Instagram.

27-летняя модель прошлась по подиуму в вязаном черном платье с боковыми разрезами и сандалиях на плоской подошве. Брэда Питта среди зрителей не видели.

Об отношениях немецкой модели и голливудского актера стало известно в августе. Пара тщательно их скрывала на протяжении многих месяцев. Но правда открылась, когда Питт привез Потуральски в свое французское поместье. Выяснилось, что они познакомились еще в 2019 году на одной из вечеринок в Германии.