«Хочется производить впечатление на девочек»: Корчевников попросил Маменко обучить его акробатике

Телеведущий, который ни разу не был женат, хочет найти свою вторую половинку.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» попросил обучить его базовым акробатическим элементам эстрадного артиста и юмориста Игоря Маменко. Он был гостем его программы.

«Мне хочется вообще-то производить впечатления на девочек. Научите меня базовым акробатическим вещам».

Борис Корчевников

После того, как Игорь Маменко показал Борису Корчевникову некоторые элементы, тот с радостью воскликнул: «Не знаю, смогу ли произвести теперь впечатление, но постараюсь. Мне понравилось. Теперь я понял, почему и ради чего этим надо заниматься», — заявил ведущий.

Напомним, что Борис Корчевников, которому уже 38 лет, ни разу не был женат. При этом он каждый раз подчеркивает, что мечтает найти ту единственную, которая покорит его сердце. Правда, пока он не особо продвинулся, судя по всему, в этом направлении, оставаясь одиноким.