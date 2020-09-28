Бывшая жена рыжего «Иванушки» поделилась фото из бани, набросив простынку на полог с сеном

Бывшая жена лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Мария Зубкова, поделилась в Instagram серией откровенных кадров из бани. На снимках она позирует неизвестному фотографу, лежа на пологе с сеном. При этом она набросила простынку. Девушка в купальнике, но можно без проблем разглядеть ее прекрасные формы.

«Великолепное завершение нашего выходного дня!» Мария Зубкова

«Банька – наше все, но больше не поправляйтесь», «Вот это фигурка. И как теперь спать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Зубкова и Андрей Григорьев-Апполонов были вместе на протяжении шестнадцати лет. Их развод состоялся в 2019 году. У пары двое детей: сыновья Иван и Артемий. В конце прошлого года девушка вышла замуж за баскетболиста команды «Химки» Андрея Зубкова. В начале 2020 года у пары появился на свет сын Александр. Отметим, что с бывшим мужем Мария сохранила прекрасные отношения. Дети живут, то у рыжего «Иванушки», то у нее.