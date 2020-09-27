Оставаться яркой: Дженнифер Энистон планирует прожить до 115 лет

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в этом году отметила свой 51 день рождения. По ее признанию, именно сейчас наступил самый лучший период жизни. Она счастлива, выглядит как никогда лучше и планирует прожить до 115 лет. Этот план в жизни Дженнифер появился как раз перед карантином. Об этом сообщает 7days.

Вместе с подругами Кортни Кокс, Сандрой Буллок и другими они организовали встречи в доме Энистон, где обсуждали здоровый образ жизни. Именно тогда Дженнифер решила, что прожить нужно, как минимум, до 115 лет и все это время продолжать оставаться яркой и цветущей.

Недавно Энистон вышла в прямой эфир Zoom вместе с экс-мужем Брэдом Питтом. Это появление наделало немало шума в прессе. Ведь еще зимой многие считали, что пара может воссоединиться. Тогда еще никто не знал, что актер встречается с немецкой моделью Николь Потуральски. А Дженнифер уже была свободна. В 2018-м году она разошлась со вторым мужем Джастином Теру.