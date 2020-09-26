Невестка Кристины Орбакайте в клетчатом пальто навестила беременную Наталью Подольскую

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков недавно отметил третью годовщину со дня свадьбы с Аленой Красновой. 29-летней музыкант родился в Лондоне, а потом долгое время жил в Нью-Йорке, но свою спутницу он встретил в Россию. Она была его соседкой по даче. Влюбленные во всем поддерживают друг друга, но детей заводить не торопятся. Однако скоро в звездной семье произойдет пополнение. В конце лета рассекретила свою беременность жена отца Никиты Владимира Преснякова — Наталья Подольская.

Певица находится уже на внушительном сроке беременности. Округлившийся живот она едва скрывает в нарядах свободного кроя. Накануне Подольская прогулялась в шифоновом платье по Москве с подругами. По всей видимости, в субботу, 26 сентября, в гости в дом Преснякова и Подольской заглянул Никита со своей женой. Краснова опубликовала трогательное видео, сделанное на веранде. Она предстала в клетчатом пальто оверсайз. Девушка тискала щенка Басю, которого недавно Владимир подарил своему младшему сыну Артемию.

За кадром был слышен голос Наталья, а также мужской голос. Не исключено, что и Владимир Пресняков-старший находился за столом. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие надеются, что молодые люди тоже захотят наследников и скоро подарят внуков Орбакайте. Но пока возлюбленная Никиты нянчиться только со своим племянником.

Напомним, что Пресняков и Орбакайте прожили вместе 11 лет. После развода артист вскоре женился на Подольской, а Кристина обрела счастье после второго развода. Ее брак с бизнесменом Русланом Байсаровым продлился четыре года, хоть она и родила от него сына Дени. Теперь певица неразлучна с предпринимателем Михаилом Земцовым. У них есть общая дочка Клавдия.