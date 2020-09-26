Принцесса едет: Навка нарядила шестилетнюю дочку в сверкающее платье и белоснежный жакет

Татьяна Навка недавно вернулась из отпуска. Несколько недель она провела в теплых края. Фигуристка минувшей весной переболела коронавирусом, поэтому потом уже без опасений посещала светские рауты и путешествовала. Поклонники заметили, что спортсменка стала носить наряды свободного кроя, что спровоцировало слухи о беременности, но она их опровергла. А на днях она посетила премьеру нового мюзикла, надев стеганую рубашку и брюки. На этот раз никто не заметил у нее изменений в фигуре.

Как известно, у Навки подрастает шестилетняя дочка Надежда. Девочка занимается балетом, изучает несколько языков уже стоит на фигурных коньках. С каждым годом спортсменка все чаще берет наследницу с собой на светские рауты. Вечер субботы, 26 сентября, фигуристка решила провести вне дома. Она поделилась видео, на котором запечатлела себя с наследницей в автомобиле. Татьяна облачилась в белую рубашку, а также завила волосы в серф-локоны.

Девушка принарядила свою дочку. Надежда позировала в сверкающем платье с пайетками и белоснежном твидовом жакете. На голове девочки красовался ободок с короной, украшенной стразами. Куда направлялась Навка, осталось тайной.

Однако поклонники уверены, что они поехали на чей-то праздник. Многие восхитились красотой не только спортсменки, но и ее наследницы. «Красавицы такие», «Надя просто принцесса», «Какая у нее корона», «Татьяна прям похорошела», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.