Мастер Йода: знаменитости активно «тестят» новый тренд в Instagram

Пользователь сети Instagram создал новую маску, которая тут же стала популярной среди знаменитостей. Одними из первых перевоплотились в Мастера Йоду певица Полина Гагарина и возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Девушки поделились свежими снимками в Stories своих профилей.

На фото Гагарина и Брухунова с зелеными лицами не побоялись показаться смешными. Более того, Гагарина в этот момент находилась в салоне красоты. Получилось вдвойне комичней.

Мать ребенка Евгения Вагановича тоже успела воспользоваться маской. Она, словно принцесса Фиона из мультфильма «Шрек», отправилась на прогулку по Москве.

Отметим, что маски в социальных сетях стали популярными в последнее время. Они позволяют знаменитостям выходить в прямые эфиры без макияжа и даже после ночной вечеринки оставаться свежими.

Напомним, что недавно Татьяна Брухунова, известная как личный стилист юмориста Петросяна, родила артисту сына. Мальчика назвали в честь дедушки по отцовской линии — Ваганом.