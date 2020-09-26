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Мастер Йода: знаменитости активно «тестят» новый тренд в Instagram

Полина Гагарина и Татьяна Брухунова примерили новую маску знаменитой космической Одиссеи.

Мастер Йода: знаменитости активно «тестят» новый тренд в Instagram
Полина Гагарина одной из первой примерила новую маску. Фото: Instagram.com/gagara1987
Пользователь сети Instagram создал новую маску, которая тут же стала популярной среди знаменитостей. Одними из первых перевоплотились в Мастера Йоду певица Полина Гагарина и возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Девушки поделились свежими снимками в Stories своих профилей.
На фото Гагарина и Брухунова с зелеными лицами не побоялись показаться смешными. Более того, Гагарина в этот момент находилась в салоне красоты. Получилось вдвойне комичней.
Полина Гагарина
Полина Гагарина меняет имидж в салоне. Фото: Instagram.com/gagara1987

Мать ребенка Евгения Вагановича тоже успела воспользоваться маской. Она, словно принцесса Фиона из мультфильма «Шрек», отправилась на прогулку по Москве.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова не отстает от Полины Гагариной. Фото: Instagram.com/bruhunova

Отметим, что маски в социальных сетях стали популярными в последнее время. Они позволяют знаменитостям выходить в прямые эфиры без макияжа и даже после ночной вечеринки оставаться свежими.

Напомним, что недавно Татьяна Брухунова, известная как личный стилист юмориста Петросяна, родила артисту сына. Мальчика назвали в честь дедушки по отцовской линии — Ваганом.

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