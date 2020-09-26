«От изгиба все затрепетало»: Настя Каменских в мокром купальнике порезвилась в море

Настя Каменских в этом году отправила первую годовщину со дня свадьбы с Потапом. Они сыграли свадьбу в Киеве. Но девушка призналась, что в 2017 году они уже обменялись клятвами в любви только тайно в Лас-Вегасе. Поклонники были уверены, что после замужества певица станет вести себя более скромнее, но артистка по-прежнему облачается в пикантные наряды и порой обнажается на камеру.

После плодотворного лета Настя устроила себе очередной отпуск вместе с мужем. Они проводят время на море. Певица один из дней провела н яхте, наслаждаясь романтикой с Потапом. При этом девушка не удержалась и поделилась смелыми фото в купальнике. Артистка сначала позировала на палубе, хвастаясь роскошными формами, а затем нырнула в море. Каменских засветила прелести фигуры.

«Русалочка», — написала звезда.

Поклонники оценили смелый кадр. многие восхитились тем, как выглядит певица. «А почему в купальнике? В прошлый раз не стеснялась», «Крутое фото, лучше, чем пятая точка на балконе», «Как красиво», «Прекрасные формы», «И купальник стал прозрачным», «Куда только Потап смотрит, женушка шалит», «Порезвилась и устала», — прокомментировали пост подписчики. По всей видимости, Именно Потап и снимал возлюбленную. Она порезвилась в море и встретила вечер в объятиях супруга.