«Самой несравненной диве»: Нетребко похвасталась тортом со своей копией в съедобном платье

Певица свой день рождения провела в больнице, но недавно ее выписали. Коллега Эльза Ван Ден Хевер сделала для нее эксклюзивный подарок.

Анна Нетребко является одной из самых известных и востребованных оперный певиц. Она пережила карантин в Вене, где у нее есть просторная квартира. Певицу печалил тот факт, что концерты были отменены. Но уже летом она вернулась к работе. Артистка успела дать гастроли в Германии, Австрии и Италии. А в сентябре певица приехала в Москву. Она несколько раз выступила, а потом сообщила, что заболела коронавирусом.

Так вышло, что именно в больнице Анна отметила свой день рождения. Она получила сотни поздравлений в соцсети, а в коридорах медицинского заведения устроила праздничный танец. Врачи быстро поставили артистку на ноги. На днях ее выписали, поэтому теперь она отдыхает дома в Москве. Узнав о радостном событии, решила сделать сюрприз оперной диве ее коллега Эльза Ван Ден Хевер. Ее хобби печь торты. Она испекла для Нетребко особенный торт, который украсила куклой Барби с темными волосами, сделав ей платье цвета фуксии. Женщине удалось скопировать образ Анны и создать ее съедобную мини-копию.

«Торт дань уважения самой несравненной диве — Анне Нетребко», — написала Эльза.

Таким подарком певица была польщена. Она и сама прекрасно готовит, поэтому оценила шедевр коллеги. «Торт Анна Нетребко, созданный великолепной коллегой сопрано! Вот это да!», — восхитилась звезда. Поклонники тоже восхитились эксклюзивным подарком. «Шедевр кулинарного искусства!», «Обалдеть, я сперва подумала это кукла, а это торт», «Прямо жалко есть, а фото — супер!», «Воистину, если человек талантлив, он талантлив во всем! Браво!» — прокомментировали пост подписчики.