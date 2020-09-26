«После сафари лучшее место – баня»: Летучая вслед за Волочковой поделилась фото из парной

Как отметила телеведущая, она несколько раз прыгнула в ледяной пруд.

Телеведущая Елена Летучая, которая не так давно вернулась из отпуска в Африке, в Instagram призналась, что без ума от бани. Судя по всему, звезда пошла по стопам известной «парильщицы» балерины и танцовщицы Анастасии Волочковой, которая регулярно выкладывает в социальных сетях фотографии из купели после банных процедур.

«После сафари лучшее место – баня. Я прыгнула в ледяной пруд три раза. А вы любите бани?» Елена Летучая

«Вы как в глинтвейне. Палочка корицы», «Баня — это очень хорошо. Особенно с березовым веником и ароматом полевых трав», «Да, банька – прекрасное место для релаксации», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Летучая стала широко известна после выхода программы «Ревизорро». Она ездила с инспекциями по всей стране и следила, чтобы не нарушались права посетителей. Добавим, что в 2016 году на греческом острове Санторини Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. В этом союзе пока нет общих детей.