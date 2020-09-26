«Доброе утро, прекрасный мир»: Каменских в белом бикини восхитила подписчиков снимком на яхте

Певица Настя Каменских в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой исполнительница запечатлена на яхте. Звезда позирует в белоснежном бикини. При этом можно разглядеть ее прекрасные бедра, которые не могут оставить никого равнодушными.

«Доброе утро, прекрасный мир», — подписала она фотографию.

«Богиня!» «Просто шикарная фигура у Насти. Всем нам на радость», «Какая фигура великолепная. Шикарно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Настя Каменских находится на отдыхе со своим мужем музыкантом Потапом. Их свадьба состоялась полтора года назад. Многие поклонники пары долгое время считали, что это был пиар-роман. Якобы никаких чувств звезды друг к другу не испытывают. Впрочем, время подтверждает ошибочность этих суждений. Потап и Настя Каменских вместе и демонстрируют семейную идиллию. Ранее в беседах с журналистами звезда отмечала, что мечтает о ребенке от своего мужа.