«Какие красивые глаза»: постаревший мистер Кредо разместил редкий снимок без очков и платка

Музыкант мистер Кредо, настоящее имя которого Александр Махонин, в Instagram разместил несколько фотографий со своего отдыха. За последнее время он вместе с мамой побывал в Сочи, Анапе и даже на горном Алтае.
Надо сказать, что 47-летний исполнитель хита «Чудная долина» заметно постарел за последнее время. Он поделился редким кадром, где его можно увидеть без так привычных поклонникам очков и платка.
«Какие красивые глаза», «Прокатилась слеза чистая бирюза. Зацепили меня голубые глаза. Мне вот эта песня сразу вспомнилась», «Воздушного шара еще рядом не хватает», — отметили в комментариях многочисленные фанаты мистера Кредо.
Напомним, что хиты мистера Кредо стали широко известны в конце девяностых годов. Именно тогда он написал такие популярные песни, как «Медляк», «Чудная долина» и «Клен». Сейчас исполнитель также пишет песни. Правда, они не пользуются такой же зрительской любовью, как старые хиты.