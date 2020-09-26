«Какие красивые глаза»: постаревший мистер Кредо разместил редкий снимок без очков и платка

Музыкант мистер Кредо, настоящее имя которого Александр Махонин, в Instagram разместил несколько фотографий со своего отдыха. За последнее время он вместе с мамой побывал в Сочи, Анапе и даже на горном Алтае.

Надо сказать, что 47-летний исполнитель хита «Чудная долина» заметно постарел за последнее время. Он поделился редким кадром, где его можно увидеть без так привычных поклонникам очков и платка.

«Какие красивые глаза», «Прокатилась слеза чистая бирюза. Зацепили меня голубые глаза. Мне вот эта песня сразу вспомнилась», «Воздушного шара еще рядом не хватает», — отметили в комментариях многочисленные фанаты мистера Кредо.

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Напомним, что хиты мистера Кредо стали широко известны в конце девяностых годов. Именно тогда он написал такие популярные песни, как «Медляк», «Чудная долина» и «Клен». Сейчас исполнитель также пишет песни. Правда, они не пользуются такой же зрительской любовью, как старые хиты.