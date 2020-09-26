Кудрявцева поделилась кадрами с юбилея Овечкина, где хоккеист безудержно танцует под хит Реввы

Как отметила телеведущая, спортсмен утроил великолепный праздник в честь своего 35-летия.

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поделилась кадрами, на которых можно увидеть, как прошел день рождения хоккеиста Александра Овечкина. Известному спортсмену не так давно исполнилось 35 лет. Он устроил для своих друзей шикарный праздник в одном из московских ресторанов, пригласив многих звезд.

На кадрах можно увидеть, как Кудрявцева и Овечкин мило беседуют друг с другом. Далее на записи появляется Александр Ревва, который начинает отжигать под свой хит «Перетанцуй» с Александром Овечкиным. Все зрители аплодируют звездам.

«Очень хорошая у них семья – Шубская и Овечкин», «Очень стильные и красивые. Овечкин прекрасно танцует. Он молодец», «Овечкин – мужчина-красавчик. У него просто прекрасная семья. Дай бог им всем счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что команда Овечкина «Вашингтон» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли на первом этапе. Именно поэтому у хоккеиста появилась возможность прилететь в Москву и отпраздновать с друзьями 35-летие.