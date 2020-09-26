Карина Андоленко показала, как должны выглядеть идеальные туфли ручной работы

Актриса Карина Андоленко в Instagram разместила несколько красивых кадров. На снимках она позирует неизвестному фотографу в «идеальных туфлях ручной работы».

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир». Мэрилин Монро. И я с ней полностью согласна! Погода радует в Москве и дает возможность выгулять идеальные туфли ручной работы». Карина Андоленко

«Суперские туфли. Очень оригинальные и вам очень идут», «Очень красивые ножки у вас, Карина», «Какая красавица. Ну просто какая-то роковая женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Карина Андоленко с 2013 года является одной из ведущих актрис Московского Губернского театра под руководством художественного руководителя Сергея Безрукова. В свое время она окончила Школу-студию МХАТ. Также про нее известно, что она прекрасно освоила шахматы и другие логические игры. Про личную жизнь актриса не любит распространяться.