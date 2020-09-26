Ирина Шейк в трендовых мюлях и шелковом платье Versace произвела фурор в Милане

Ирина Шейк много лет назад стала топ-моделью. Пять лет она прожила с Брэдли Купером, но год назад девушка ушла от голливудского актера. Теперь она сама воспитывает их трехлетнюю дочку Лею. Примечательно, что после родов фигура модели стала еще соблазнительнее. Она по-прежнему является одной из самых востребованных манекенщиц. Во время карантина девушка не покидала Нью-Йорк, но недавно вернулась к работе.

Шейк прилетела в Италию на Неделю моды. Сначала девушка раззадорила фанатов пикантными фото в купальнике. Она не стала упускать возможности и искупалась в море. Вскоре модель добралась до Милана, где сначала приняла участие в шоу Hugo Boss, где показала лаконичный стильный наряд, а потом блеснула на показе Versace. На подиуме Ирина появилась в платье цвета апельсина. Наряд с воланами и акцентом на груди идеально сидел на ее фигуре. Девушка вышагивала в трендовых мюлях в тон платью.

Второй образ и вовсе сразил публику. На Шейк было шелковое платье цвета неба, украшенное множеством страз в области декольте. Морские звезды были изображены на наряде, а разрез от бедра позволил девушке показать длинные ноги и загорелые ноги. В руках она несла черную сумку в тон обуви. Волосы модели были будто влажными. Поклонники одарили ее комплиментами и заверили, что лучше ее никто бы не смог представить новую коллекцию нарядов, которые так любят модники.

«Бомбическое платье», «Богиня на выход», «Держите меня семеро», «Ну какая фигурка», «Богиня воплоти», «Нельзя быть такой красивой», «Не идет, а пишет», «Для таких и шьются эти шедевры», — прокомментировали кадры с показа пользователи Сети.