Вскружила голову: Брэд Питт наслаждается романом с Николь Потуральски

О романе 56-летнего Брэда Питта и 27-летней Николь Потуральски мир узнал в конце августа. Именно в то время актер привез немецкую модель в свое французское поместье, где шесть лет назад сыграл свадьбу с Анджелиной Джоли. Она, к слову, пришла в ярость, когда узнала о новых отношениях бывшего мужа. И после этого даже перестала посещать с ним семейного психотерапевта. Пара все еще никак не может поставить точку в вопросе опеки над их шестью детьми. Очередное судебное заседание состоится в октябре.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на всю эту сложную ситуацию с бывшей женой, Питт сейчас счастлив. Актера не смущает даже расстояние, которое разделяет его и Николь. Ведь после отпуска во Франции Потуральски вернулась в Германию, а Питт — в Лос-Анджелес. Но при всем этом Питт сомневается, что когда-нибудь женится еще раз.

Но Николь это, похоже, ничуть не смущает, ведь она состоит в официальном браке. Ресторатор Роланд Мэри из Берлина старше модели на 41 год. У них растет 7-летний сын.