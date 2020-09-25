«Точно!»: Анастасия Решетова подтвердила расставание с Тимати

Страсти вокруг Анастасии Решетовой и Тимати не утихают, потому что фанаты пары до сих пор в замешательстве. Недавно модель объявила о расставании с рэпером, но после этого подписчики вновь и вновь замечали противоречащие заявлению факты. А накануне пара и вовсе заинтриговала пользователей Сети, решив поворковать в комментариях под видеороликом Анастасии. После этого она вновь ответила на вопросы своих подписчиков в личном микроблоге.

«Вы точно развелись?», — писали пользователи Сети. «Точно! Теперь это наша с Ратиком квартира. Тимур Ильдарович временно живет в другой», — ответила Решетова.

Также она рассказала, что семья планировала переехать в «дом мечты», который строил Тимати последние годы, но теперь этого не произойдет.

Подозрения на расставание пары возникли еще несколько месяцев назад. Сразу после того, как влюбленные решили провести отпуск порознь. Анастасия — во Франции, а Тимати — в Греции. Тогда модель успокаивала своих фанатов и просила «не нагнетать» ситуацию. Но по возвращению в Москву в конце августа все-таки сделала заявление о разводе.