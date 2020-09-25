«Жили они всегда бурно»: Юлия Меньшова поделилась подробностями личной жизни родителей

Дети знаменитостей, как правило, часто бывают обижены на своих родителей. Чаще всего причиной непонимания становится нехватка внимания у первых. Однако бывают и другие истории. Недавно дочь народного артиста РСФСР Владимира Меньшова высказала звездным родителям свою претензию из далекого прошлого.

Актриса Юлия Меньшова в личном профиле обсудила взаимоотношения своих родителей. Ведущая программы «Наедине со всеми» призналась, что Алентова и Меньшов часто ругались при ней в детстве.

«Жили они всегда бурно, ссорились и доказывали что-то друг другу», — вспомнила Меньшова.

По словам телеведущей, подобное в их семье происходило всегда. Алентова и Меньшов поженились еще в студенческие годы и часто конкурировали за звание главного во всем: в доме, на сцене, в жизни дочери. Как сказала актриса, она часто выступала в роли независимого эксперта в семейных разбирательствах и мирила родителей. Однако постоянные конфликты не могли не сказаться на дальнейшей судьбе дочери Меньшова и Алентовой. Артистка обвинила мать и отца в своем долгом одиночестве. По словам Юлии, она боялась, что ей будут манипулировать, как это делали родители.

«А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны. Я больше не буду этим заниматься», — однажды сказала обладательница «ТЭФИ».

С тех пор Юлия перестала быть судьей в семейных распрях. Вскоре у нее появился муж Игорь Гордин, с которым она позже все-таки развелась.