«Космические ноги»: Светлана Лобода в леопардовом купальнике сверкнула тонкими щиколотками

Светлана Лобода минувшим летом впервые за долгое время больше отдыхала, чем работала. После карантина она уехала на море с дочками Тильдой и Еванеглиной. Сначала певица делилась кадрами с греческого острова Миконос, где успевала не только загорать, но и веселиться с друзьями. Позже артистка приехала в Турцию, где увиделась с родной сестрой, закатившей вечеринку в честь дня рождения.

Недавно Лобода снова стала делится кадрами с выступлений. Теперь она живет в ритме нон-стоп, постоянно путешествуя. Похоже, что певица решила продлить себе лето. Она поделилась новыми фото, на которых позирует возле бара на курорте. Артистка предстала в леопардовом купальнике с ошеломительным декольте. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а также позволил обнажить упругую и красивую грудь, которая выглядывала из купального наряда.

«Не смогла определиться..», — написала звезда.

Поклонники с удовольствием оценили снимки и осыпали певицу комплиментами. Как известно, Лобода регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Порой к ней присоединяется старшая дочка во время тренировок. «Горячая крошка», «Так, ребята, от земли до сиденья стула-1 метр 10 см. Я замерила», «У вас не природно удлинены ноги», «У жирафа шея, а у вас такие ноги!», «Космические ноги», «Грудь! Щас выпрыгнут мандаринки», «Стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.