«Соблазнительница»: дочь певицы Славы подразнила поклонников откровенным фото из ванны

Этим летом старшая дочь певицы Славы Александра Морозова представила свой первый клип. Продюсером 21-летней начинающей певицы выступила ее мама. А видео наделало немало шума – постельные сцены с Ромой Желудем провоцировали слухи об их романе. Но, как позже призналась Саша, они просто друзья. Но на этом провокации со стороны исполнительницы не закончились. На этот раз она решила подразнить своих фанатов в Instagram откровенным фото.

Александра решила спеть в душе, а на кадре появилась в одном купальнике. Черно-белый снимок вызвал немало эмоций у подписчиков.

«Прелестная! Соблазнительница», — писали пользователи Сети.

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Недавно Александра решилась на еще один смелый шаг. Она сделала очередной пирсинг. На этот раз певица проколола язык и предплечье.