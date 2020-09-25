Транжира: Меган Маркл на поездки потратила больше остальных членов королевской семьи

Королевская семья представила общественности ежегодный финансовый отчет. Одна из его глав посвящена тратам представителей на зарубежные поездки. И первыми в этой таблице значатся герцоги Сассекские.

Как сообщает Daily Mail, на официальный визит по нескольким государствам Африки, в который Меган и Гарри отправились в прошлом году, было потрачено 245 тысяч фунтов стерлингов (почти 24 миллиона рублей). В эти цифры входят только перелеты пары и их приближенных.

Чуть меньше из британского бюджета на личные поездки израсходовал принц Чарльз – 210 тысяч фунтов стерлингов (почти 21 миллион рублей). В эту сумму обошелся двухдневный визит и чартер в Оман в 2019 году.

На третьем месте по расточительности бюджетных средств – Кейт Миддлтон и принц Уильям. Их траты на перелет в Пакистан в прошлом году обошлись в 117 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей).

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