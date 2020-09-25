Беременная Подольская в леопардовом платье из струящегося шифона прогулялась в центре Москвы

Певица провела день в компании сестры и подруги. Девушки посидели в кафе и заглянули на Красную площадь. Поклонники восхитились дерзким образом жены Владимира Преснякова.

Наталья Подольская уже 10 лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает пятилетний сын Артемий. Мальчик любит супергероев, поэтому родителям часто приходится примерять разные костюмы и подыгрывать наследнику. А недавно они отдали ребенка на танцы, где он выплескивает большую часть энергии. Поклонники давно советовали паре завести второго ребенка. Минувшим летом избранница певца сообщила радостную новость, что они готовятся к пополнению.

Если в августе Подольская признавалась, что не поправилась, то спустя несколько недель на ней перестали застегиваться некоторые вещи. Наряды певица теперь носит только свободного кроя. Она уже пополнила гардероб перед заморозками. А пока в Москве стоит солнечная и теплая погода, артистка отправилась на прогулку с сестрой двойняшкой Юлианой и подругой Яной Дайнеко. Они прошлись по улочкам и заглянули на Красную площадь, а потом попили кофе в кафе.

Для такого случая Наталья облачилась в леопардовое платье миди из струящегося шифона. Наряд она надела поверх черной футболки и сочетала с жакетом, панамой и слипоны на толстой подошве. Ее сестра предпочла черное платье-комбинацию и объемный кардиган пудрового цвета. Подруга звезда оделась по-летнему в джинсовое платье и ботфорты со змеиным принтом.

«Гулигулигули…. ловим погодку за хвостик с бессменными и бесценными товарищами моими подругами», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились дружной компанией. Многие заметили, что округлившийся животик у Подольской даже не заметен в таком свободном платье. «Наташа, такая изящная, не скажешь что там животик есть», «Бомбический look», «Какие красивые и стильные и место прелестное», «Вы красотки!» — прокомментировали пост подписчики.