Волосы до талии: Анастасия Стоцкая показала трехлетнюю дочку на прогулке в розовом пуховике

Анастасия Стоцкая в свое время получила известность, когда сыграла в мюзикле «Чикаго» с Филиппом Киркоровым. Карьера девушки пошла в гору. Потом она устроила и личную жизнь. Первый брак актрисы с Артемом Секириным продлился всего пять лет, но они расстались на дружеской ноте. Вскоре она оформила отношения с армянским бизнесменом, владельцем сети ресторанов Сергеем Абгаряном. У пары родились дети: сын Александр и дочка Вера.

С момента рождения наследников стали ходить слухи, что их папа — Киркоров. Поклонники заметили невероятное сходство малышей с певцом. Сама Стоцкая не раз опровергала домыслы фанатов, которые не прекращают делать сравнения по сей день. Несмотря на это, певица отказалась делать ДНК-тест на отцовство. На днях артистка решила показать новые фото своих наследников. Она сделала селфи с сыном. А затем подловила дочку во время прогулки на улице.

Девочка была облачена в розовый пуховик, а ее длинные темные волосы были распущены. «Вера Сергеевна», — написала звезда.

Она напомнила всем, кто настоящий отец ее детей. Поклонники были очарованы трехлетней девочкой. Она заметно подросла, а ее волосы доросли до талии. «Красотка, вся в мать», «Да какая ж красавица растет! Мама и папа постарались…», «Вот это девочка-красавица», «Куколка», «Метисочка, смешанная кровь, ой, мама, что будет, когда вырастет», «Штабелями будут женихи укладываться… папе нужен пулемет», — прокомментировали пост подписчики.