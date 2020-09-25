«Беспроигрышный вариант»: Кудрявцева в брюках и жакете молочно-розового цвета пришла на работу

Телеведущая провела очередной день в «Останкино» на съемках передачи. Новый образ 49-летней звезды очаровал не только поклонников, но и модного эксперта портала Teleprogramma.pro.

Лера Кудрявцева для многих является примером утонченности и стиля. В 49 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Во время карантина телеведущая набрала вес, но потом быстро вернулась в форму. Минувшим летом ей выпала возможность дважды отдохнуть на море с двухлетней дочкой Марией. Но последние дни отдыха звезды были омрачены тем, что ее мама попала в больницу с инсультом. Лишь недавно женщину перевезли из Крыма в Москву на реабилитацию.

Тем временем Лера вернулась к прежней бурлящей жизни. Она на днях побывала на светском рауте с Ксенией Собчак, а накануне стала ведущей праздника в честь юбилея Александра Овечкина. После того, как блондинка веселилась до поздней ночи, утром она отправилась на работу. Девушка поделилась кадрами из «Останкино». Она по традиции запечатлела себя в гримерке. На этот раз Кудрявцева облачилась в брючный костюм с облегающими брюками и двубортным жакетом нежного розового оттенка. Ей уложили волосы и сделали макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились луком в стиле Барби. Многие осыпали комплиментами похорошевшую телеведущую. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Молочно-розовый оттенок является самым модным из нюдовых оттенков этого сезона и необычайно красиво гармонирует с цветом кожи Леры. Строгий, классический образ в красивом цвете это то, что безупречно подходит нашей героине. Отмечу, что уместен образ будет к любому мероприятию, событию либо каким-то деловым встречам. Абсолютно беспроигрышный вариант для блондинки. Хочу обратить внимание на двубортный жакет немного мужского кроя, который добавляет пикантности и строгости благодаря четко заданным элементам кроя», — поделился эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.