«У меня большие проблемы»: Кристина Асмус предстала в белоснежном платье в пол

Кристина Асмус в этом году пережила не только карантин, но и расставание с Гариком Харламовым. Супруги были вместе семь лет. Теперь они живут раздельно, но юморист часто навещает свою дочку Анастасию. Девочка в этом году пошла в первый класс. Именно папа отвел ее в школу, а вот актриса сокрушалась, что пропустила это событие, так как была на съемках шоу в Геленджике. Теперь девушка вернулась в Москву и готовится к премьере спектакля в Театре имени Ермоловой. На днях она даже поделилась фото с Олегом Меньшиковым.

Асмус участвует в репетициях спектакля «Дачники». Она готовится вернуться на сцену после длительного перерыва. Накануне девушка поделилась кадрами, сделанными после очередной репетиции. Она предстала в белоснежном лаконичном платье в пол в стиле шекспировской Джульетты. Волосы актрисы были завиты в локоны, а также сделан неброский макияж. Кристина поделилась новостями.

«Закончилась репетиция, и только что от меня ушел фониатр. В общем, спасают меня. У меня большие проблемы со связками. Надеюсь, я нормально сыграю премьеру», — рассказала девушка.

Поклонники были расстроены тем, что у Асмус проблемы со здоровьем. При этом многие отметили, что ей идет наряд, и назвали ее невестой. К слову, в последнее время многие звезды примерили свадебные наряды на радость поклонникам. Так, ранее похожее платье примерила Лера Кудрявцева. Она устроила розыгрыш призов с другими знаменитостями, поэтому приняла участие в особой фотосессии. Фанаты считают, что белый цвет к лицу Лере. А вот у Кристины, которая теперь свободная девушка, не исключено, что будет еще возможность надеть белое платье по приятному поводу.