Внучка Ротару появилась на прогулке в текстурных шортах и свободном джемпере

Внучка Софии Ротару проживает в Нью-Йорке. Девушка показалась на прогулке в американском осеннем образе: на Соне яркие шорты лазурного цвета с высокой посадкой и змеиной текстурой. Аутфит дополнил свободный серый джемпер. 19-летняя наследница именитой артистки сделала выбор в пользу минималистичных украшений: длинной цепочки с кулоном-ключиком и серебряного браслета.

Девушка оставила длинные светлые волосы распущенными. На лице Сони — легкий макияж, подчеркивающий естественную красоту и молодость внучки знаменитой певицы. София написала под фото, что прогулка состоялась рано утром.

Поклонники оценили лук внучки Софии Михайловны. Свой восторг подписчики выразили в комментариях микроблога девушки:

«Красавица», «Волосы шик», «Соня лучше всех», «Очаровательная!», — отреагировала аудитория на свежий аутфит.

Напомним, что сейчас Соня Евдокименко делает успехи в работе модели. Ее карьера идет в гору. Девушка обосновалась в Нью-Йорке. Внучка певицы рассказала в микроблоге о своих планах. Модель выбрала новую квартиру в престижном районе, обосновавшись в Сохо. Жилье девушки расположено всего в нескольких кварталах от Центрального парка.