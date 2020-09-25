Бузова в силуэтном черном платье и на шпильках повеселилась на юбилее Овечкина

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил роскошный праздник в честь 35-летия, на который заглянули многие звезды. Ольга Бузова давно дружит с семьей хоккеиста, поэтому не смогла пропустить мероприятие.

Ольга Бузова еще два года назад только начинала карьеру певицы. Тогда девушке пришлось нелегко, так как она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а в шоу-бизнесе ее готовы были принять далеко не все. Но спустя время, телеведущая добилась не только любви миллионов фанатов. Теперь она дружит с Филиппом Киркоровым, Егором Кридом и другими артистами. Тепло общается она и с семьей Александра Овечкина. 24 сентября хоккеист устроил грандиозную вечеринку в честь своего юбилея.

На огромной площадке спортсмен собрал сотни гостей. Сам он предстал в сером костюме, а его молодая жена Анастасия Шубская облачилась в синее платье по фигуре с разрезом. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров, а развлекали гостей: Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов и другие известные персоны. Не смогла пропустить такое событие и Бузова. Она облачилась в элегантное черное платье миди. Силуэтный наряд подчеркнул ее талию и позволил показать ноги. Босоножки на шпильке и прическа с челкой-шторкой дополнили образ.

Первым делом Ольга поздравила с 35-летием Овечкина. Она обняла именинника и назвала его легендой. Затем девушка отправилась на фотосессию и сделала несколько кадров с женой хоккеиста. Несмотря на то, что телеведущая приехала на праздник после работы, она нашла силы, чтобы повеселиться и потанцевать. На танцполе Бузова зажгла с Кудрявцевой под хит Меладзе.

«Ох, мои вы родные Настенька и Саша. Наконец-то вы прилетели в Москву, и я смогла вас увидеть. Да еще и такой прекрасный повод, я просто не могла не заехать к вам, чтоб обнять тебя, моя девочка, и, конечно, поздравить Сашу с днем рождения! Ты — наша легенда», — написала в соцсети звезда.

Кульминацией вечера стал большой праздничный торт. Многоярусный десерт украшали фигурки именинника, его жены и детей. Овечкин задул свечи, загадал желание и раздал по кусочку торта гостям. Один из них достался его маме.