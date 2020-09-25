«Как жалко, что наступает осень»: Юдашкина в широких джинсах с подворотами вышла в огород

Возлюбленная модельера надеется, что еще соберет поздний урожай в этом году.

Марина Юдашкина стала для Валентина Юдашкина поддержкой и опорой. У них есть общая дочка Галина, которая, в свою очередь, подарила им внуков: Аркадия и Анатолия. Во время карантина модельер с радостью играл с малышами, а также успевал уединяться в кабинете, где рисовал эскизы будущих нарядов. Но его наследница еще в мае улетела с детьми в Гонконг. Уже второй год она работает в Китае.

Валентин и Марина стараются не унывать. Жена модельера регулярно становится гостьей на вечеринках и светских раутах. Так недавно они побывали в замке Аллы Пугачевой и поздравили двойняшек Лизу и Гарри с началом учебы в школе. Супруга Юдашкина любит готовить. Как оказалось, у нее есть не только сад, но и огород. Там она сама выращивает овощи и фрукты. В конце сентября Марина прошлась по своим владениям и осмотрела грядки.

На новых кадрах жена маэстро предстала в широких трендовых джинсах с подворотами и клетчатой рубашке. Кроссовки и резинка-бант для волос дополнили образ.

«Ну что, как жалко, что наступает осень. Вот тут еще перцы созревают, а уже заканчивается все. Уже очень сильная роса утром, но ничего! Я думаю, подрастут», — поделилась звезда. «Готовимся к осени и дождям! Очень надеюсь что погода еще порадует!» — добавила она.

Поклонники восхитились не только образом 61-летней жены Юдашкина, но и ее умением ухаживать за растениями. Многие не подозревали, что она огородник.