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«Ну, хоть не голышом»: сексуальная Горбань в банном халатике раззадорила фанатов

Актриса и звезда сериала «Кухня» отдыхает на Мальдивах.

«Ну, хоть не голышом»: сексуальная Горбань в банном халатике раззадорила фанатов
Горбань снова смогла взбудоражить фанатов своими снимками. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Горбань в Instagram порадовала фанатов очередными красивыми снимками с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Кухня» запечатлелась в банном халатике, чем в очередной раз взбудоражила своих многочисленных фанатов. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. На фотографиях актриса позировала в спальне.

«Сон — прекраснейшее из наслаждений жизни, в отличие от других, не утомляет и не приедается».

Мария Горбань

«Ну, хоть не голышом», «Красоточка наша. Сон одно из моих любимых занятий», «Машенька, доброе утро! Надеюсь, что вам хорошо спалось. Судя по вашей публикации», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Мария Горбань опубликовала в соцсетях целую серию откровенных снимков со своего отдыха на Мальдивах. Звезда на кадрах плескалась в джакузи, загорала на пляже и всячески подчеркивала свои выдающиеся формы. Фанаты, надо признать, уже давно без ума от «экранной жены» актера Дмитрия Нагиева. Армия ее поклонников растет день ото дня.

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Дмитрий НагиевМальдивыМария ГорбаньНовости googleСериал "Кухня"