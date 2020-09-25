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Осень в городе: Собчак в фисташковом жакете и джинсах прогулялась в окрестностях Останкино

При этом телеведущая поделилась с поклонниками философской мыслью.

Осень в городе: Собчак в фисташковом жакете и джинсах прогулялась в окрестностях Останкино
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

Не секрет, что в браке с актером Максимом Виторганом дочь Людмилы Нарусовой обзавелась первенцем — у бывших супругов подрастает общий сын — трехлетний Платон. Еще до пандемии звездная мама озаботилась тем, чтобы нанять для малыша личного гувернера, который бы занимался с ним языками. В отличие от шоумена Максима Галкина, чьи дети учат французский язык, Ксения Собчак сделала ставку на китайский, последовав примеру Татьяны Навки. Отметим, что дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду — Надежда — учит именно этот язык, а еще английский и французский.

Телеведущая Ксения Собчак
Ксения Собчак в джинсах прямого кроя и фисташковом жакете прогулялась по аллее в Останкино (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)

«Испытывать благодарность, говорить спасибо — обязательная ежедневная практика. Мир очень не любит неблагодарных», — философски подметила телеведущая.

На личной страничке в Instagram Ксения поделилась свежим снимком. Судя по всему, возлюбленной театрального режиссера Константина Богомолова удалось побыть наедине со своими мыслями. Светская львица позировала в окрестностях Останкино, прогулявшись по аллее. В кадре телеведущая предстала в трендовом фисташковом жакете оверсайз с «мужского плеча» и джинсах прямого кроя. Аутфит дополнили замшевые бежевые полуботинки на устойчивом каблучке, а белокурые локоны теледива оставила распущенными.

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