«Кайфую»: Макеева в секси-пижаме показала свое утро на простынях

Актриса Анастасия Макеева в Instagram поделилась серией достаточно откровенных фотографий. На снимках она запечатлена неизвестным фотографом в спальне в одной легкой секси-пижаме. Звезда сфотографировалась в самых разных ракурсах на простынях, чем, конечно, взбудоражила поклонников.

«Ну что, немного о моей постельной жизни. Наверное, некоторые из вас устроились поудобнее, думая, что я сейчас расскажу, с кем и как я сплю. Ну почти! На чем я сплю. Я фанат хорошего постельного белья, и вот мои фавориты, которых я не в первый раз покупая, кайфую».

Анастасия Макеева

«Неплохая поза. Мужского удовольствия тебе не хватает», «Мужика тебе надо хорошего», «Анастасия, вы очень красивая от природы. Очень приятно на вас смотреть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Макеева с 2010 по 2016 год состояла в отношениях с композитором Глебом Матвейчуком. Позже она вышла замуж за юриста Александра Саковича. Не так давно стало известно, что муж ушел от нее к молодой актрисе Театра на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова Екатерине Седик.