В стиле милитари: Бузова в очках-лисичках, «маскировочных» брюках и глянцевой куртке появилась на «Доме-2»

34-летняя Ольга Бузова на съемках проекта «Дом-2» продемонстрировала осенний лук: «маскировочные» брюки в стиле милитари, глянцевую куртку с оторочкой «под Чебурашку», практичные ботинки на шнуровке и топ-бра. Аутфит дополнили модные очки-лисички и прическа в виде гладкого пучка.

«Жду не дождусь, когда придут настоящие морозы, чтобы заказать новый теплый пуховик», — отметила певица.

Напомним, что еще до наступления нового телесезона Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном успела побывать на морях. Модель увезла бойфренда в Сочи, поселившись в одном из самых дорогих отелей, о чем сама певица рассказывала поклонникам в микроблоге.

Не секрет, что теледива была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода спортсмен снова вступил в брак — избранницей экс-возлюбленного Ольги Бузовой стала модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко. У пары подрастают общие дочки: Милана и Ева.