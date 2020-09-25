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«Нереальная красота»: Ирина Шейк сделала селфи, лежа в воде на фоне крупной гальки

Российская модель, как считают многие, является эталоном женственности.

«Нереальная красота»: Ирина Шейк сделала селфи, лежа в воде на фоне крупной гальки
Шейк поделилась красивым кадром, лежа в воде. Фото: Globallookpress.com

Модель Ирина Шейк в Instagram поделилась красивым кадром. Она на снимке лежит в воде на берегу моря. При этом звезда сделала селфи на фоне крупной гальки. У нее голубые глаза небесного цвета, которые подчеркивают с особой силой ее неземную красоту.

«Нереальная красотка», «Ирина, вы просто эталон женственности. Очень хорошо выглядите», «Ирина, вы просто прелесть. Приезжайте почаще в родную Россию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Шейк родилась в небольшом городке Еманжелинск в Челябинской области. Кстати, она порой приезжает на свою малую родину. Правда, происходит это нечасто.

С 2010 по 2015 год Ирина Шейк встречалась с известным португальским футболистом Криштиану Роналду. Детей в этом союзе не родилось. Позже она жила с американским актером Брэдли Купером. В 2017 году родила от него дочь Лею. Пара, которую считали очень красивой, распалась. Сейчас Ирине Шейк приписывают различные романы, но официально своего нового избранника она пока публике не представляла.

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Брэдли КуперЕманжелинскИрина ШейкИрина Шейк последние новостиКриштиану Роналду