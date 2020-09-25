«Вспомнила о вас, мальчики»: Анфиса Чехова оголилась по пояс ради эффектного снимка в джакузи

Как отметила телеведущая, она захотела порадовать 35 процентов своей мужской аудитории.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова в Instagram поделилась откровенным кадром. На фотографии она запечатлена в джакузи. При этом на звезде ничего нет, кроме белых трусиков. В руках Чехова держит бокал красного вина.

«Так, так, так. Кажется, инстаграм начал банить полуголые фото. А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории. Они ведь пишут в директ: «Анфиса, вы все духи женские рекламируете, косметику и постельное белье, а про нас, мужиков, забываете». Вот, вспомнила о вас, мальчики, а инстаграм взял и всю малину нам обломал. За час 45 лайков. Замуровали, демоны». Анфиса Чехова

«Шикарное фото. Просто богиня», «Мне кажется, что про Анфису подзабыли. Не выпрыгивай из трусов ради славы», «Да вы, Анфиса, просто секс-бомба», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анфиса Чехова была замужем за актером Гурамом Баблишвили. В 2012 году она родила сына Соломона. Через три года с мужем она развелась и пока замуж больше не выходила.