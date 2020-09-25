«Похожи?»: Надежда Бабкина показала внучку-первоклассницу

На днях Надежда Бабкина даст юбилейный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности. Запланирован он был еще на март, но ввиду известных всем обстоятельств с пандемией, перенесен на сентябрь. Ранее артистка уже сообщила, что приготовила для фанатов новый дуэт. На этот раз она споет с Николаем Раторгуевым. А пока звезды готовятся к мероприятию, Бабкина предложила своим фанатам в Instagram оценить степень сходства с внучкой.

«Слева первоклассница Надя Бабкина, а справа первоклассница Верочка Бабкина — моя внучка. Похожи?», — написала певица.

Большая часть подписчиков отметила, что на фото просто «одно лицо», настолько Вера похожа на звездную бабушку.

Этим летом Надежда Бабкина отказалась от работы на Первом канале и уехала на долгожданные гастроли. В «Модном приговоре» певице уже нашли замену – ее место заняла Надежда Ангарская.