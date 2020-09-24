Язык тела не врет: Меган Маркл все держит под контролем

Меган Маркл и принц Гарри вошли в сотню самых популярных жителей планеты по версии Time. Накануне публикации рейтинга в издании, пара появилась на американском телевидении АВС. В коротком ролике, который был снят во дворе дома, Меган и Гарри говорили о президентских выборах в США и благодарили медиков за борьбу с Covid-19.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс прокомментировала отношения супругов для Daily Mail. По ее словам, Меган все держит под контролем. О властности говорит поза, в которой она сидела на скамейке, при этом занимая большую ее часть. А вот Гарри был скован и зажат, а его поза и жесты говорят о печали и сожалении. Он явно пытался скрыть напряжение.

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Недавно стало известно, что принц Гарри прошел онлайн-курсы по кинопроизводству. Постигать основы профессии он решил с самых низов. На такой шаг Гарри пошел из-за того, что пара заключила договор с Netflix, и в скором будущем будет создавать фильмы.