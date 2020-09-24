Московская романтика: Ляйсан Утяшева в горчичном костюме прогулялась с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже восемь лет и воспитывают двоих детей: Софию и Роберта. В этом году экс-гимнастка с размахом отметила свой день рождения. Она закатила вечеринку в честь 35-летия, которая обошлась ей в круглую сумму. К слову, в последнее время спортсменка стала ближе к светской тусовке и все чаще облачается в дизайнерские наряды.

24 сентября в Москве выдалась теплая и солнечная погода. Утяшева позволила себе насладиться шикарным осенним периодом. Она прогулялась по центру города и даже сделала несколько снимков на Красной площади. Скорее всего, у телеведущей были дела неподалеку, но она решила не спешить и сделать себе приятное. Ляйсан облачилась в трикотажный спортивный костюм горчичного цвета и пестрые кроссовки. Солнцезащитные очки дополнили образ.

«А я иду, гуляю по Москве. Москва, как тебе идет солнце! Можно, пожалуйста, осень будет именно такой! Чтобы мы все гуляли, а не сидели в машинах. Как же это все здоров, как же это классно! Такое солнечное, классное настроение», — поделилась звезда.

Вечером Утяшева снова отправилась гулять, но уже с Пашей. Она надела леопардовое пальто поверх своего костюма. Ее муж предпочел стиль total black. Он предстал в трениках и кожаной куртке оверсайз. Они отправились в парк, где увидели на асфальте слизняка и стали обсуждать, что это за создание. Супруги выглядели влюбленными и счастливыми.